Für den Abstiegskampf: Mainz holt Tietz aus Augsburg

SID 02.01.2026 • 14:24 Uhr Philip Tietz soll rund vier Millionen Euro kosten.

Schlusslicht FSV Mainz 05 hat sich für den Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga Verstärkung in der Offensive geholt. Die Rheinhessen verpflichteten Stürmer Phillip Tietz vom direkten Konkurrenten FC Augsburg. Die Ablösesumme soll laut Medienberichten bei rund vier Millionen Euro liegen.

Der 28 Jahre alte Tietz war im Juli 2023 von Darmstadt 98 zum FCA gewechselt. Für Augsburg bestritt Tietz 85 Pflichtspiele, in denen er 17 Treffer erzielte. Beim FSV hat der gebürtige Braunschweiger einen Vertrag über zweieinhalb Jahre mit Option auf eine weitere Saison unterschrieben, beim Trainingsauftakt am Freitag war er bereits dabei.