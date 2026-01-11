Furiose Bayern-Gala! Harry Kane überragt

Julius Schamburg 11.01.2026 • 19:26 Uhr Der FC Bayern schießt den VfL Wolfsburg aus dem Stadion. Harry Kane erwischt einen Sahnetag - für die Wölfe kommt es knüppeldick.

Da dürfte der Konkurrenz angst und bange werden. Der FC Bayern hat sich mit einer Gala-Vorstellung aus der Winterpause zurückgemeldet und im eigenen Stadion mit 8:1 (2:1) gegen den VfL Wolfsburg gewonnen. Es war die höchste Bundesliga-Niederlage der Wölfe.

Ein überragender Harry Kane ließ im Zusammenspiel mit einem bestens aufgelegten Michael Olise die Defensive der Wölfe verzweifeln. Ein wenig profitierte die Mannschaft von Vincent Kompany zudem noch von zwei Eigentoren der Gäste aus Wolfsburg.

„Das schmeckt gut. Das haben wir uns auch vorgenommen, hier zuhause, an so einem kalten Januartag, uns so ein bisschen wieder in die Herzen reinzuspielen. Das hat gut geklappt und wir sind alle sehr zufrieden“, sagte Bayern-Keeper Manuel Neuer nach Abpfiff bei DAZN.

FC Bayern in Torlaune: Olise trifft doppelt

Die Bayern gingen bereits früh durch ein Eigentor von Kilian Fischer in Führung (5.).

Die weiteren Tore für den deutschen Rekordmeister erzielten Luis Díaz (30.), Olise (50., 76.), Raphael Guerreiro (68.), Kane (69.) und Leon Goretzka (88.).

Auch Moritz Jenz traf ins eigene Tor. Díaz berührte den Ball zwar ebenfalls, dennoch wurde es als Eigentor gewertet (53.).

Bei den Gästen aus Wolfsburg reihte sich Dzenan Pejcinovic in die Torschützenliste ein (13.).

Bayern-Star Kane einfach nicht zu stoppen

Kane erwischte am Sonntag einen Sahnetag und erzielte sein 20. Saisontor.

Sein strammer Schuss in den rechten oberen Winkel aus der zweiten Reihe war für Kamil Grabara schlicht unhaltbar. Der Ball berührte dabei sowohl die Latte als auch den Pfosten, ehe er im Netz einschlug.

Der Engländer überzeugte aber auch als Vorlagengeber und leitete aber das vierte Bayern-Tor mit einem Sahnepass auf Olise ein. „Das war herausragend. Ein unfassbares Gespür“, sagte Michael Ballack bei DAZN: „Ich komme aus dem Schwärmen nicht mehr heraus.“

Auch beim 5:1 gab Kane den Assist, ehe er mit seinem Traumtor noch einen draufsetzte.

Olise mit tosendem Applaus verabschiedet

In der 78. Minute wurde Kane schließlich ausgewechselt. Für ihn kam Wisdom Mike in die Partie.

„Was für ein Spieler. Thanks Harry. Thank you“, sagte Stadionsprecher Stephan Lehmann bei der Auswechslung.

Auch Olise wurde bei seiner Auswechslung mit tosendem Applaus verabschiedet (83.). Er wurde durch Mittelfeld-Juwel Felipe Chávez ersetzt. Für den Peruaner war es sein Bundesliga-Debüt.

Die Bayern führen die Tabelle mit 44 Punkten weiter souverän an. Siegen die Münchner auch in Köln, wäre dies die beste Bundesliga-Hinrunde der Bayern jemals.