Gladbach leiht Takai aus

Der japanische Nationalspieler soll die Abwehr stabilisieren.

Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat Innenverteidiger Kota Takai von Premier-League-Klub Tottenham Hotspur bis zum Saisonende ausgeliehen.

Das teilte der fünfmalige deutsche Meister am Freitag mit. Der 21 Jahre alte japanische Nationalspieler flog bereits mit ins Trainingslager nach Belek.