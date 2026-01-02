Newsticker
Gladbach leiht Takai aus

Gladbach leiht Spurs-Profi aus

Der japanische Nationalspieler soll die Abwehr stabilisieren.
Der Gladbacher Neuzugang Kota Takai
Der Gladbacher Neuzugang Kota Takai
© AFP/SID/GLYN KIRK
SID
Der japanische Nationalspieler soll die Abwehr stabilisieren.

Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat Innenverteidiger Kota Takai von Premier-League-Klub Tottenham Hotspur bis zum Saisonende ausgeliehen.

Das teilte der fünfmalige deutsche Meister am Freitag mit. Der 21 Jahre alte japanische Nationalspieler flog bereits mit ins Trainingslager nach Belek.

„Kota ist ein großer, physisch starker Innenverteidiger, der zudem eine gute Schnelligkeit besitzt“, sagte Sportchef Rouven Schröder: „Er hat das Zeug dazu, uns zeitnah weiterzuhelfen.“

