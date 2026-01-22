Gladbach verleiht Cvancara zu Celtic

SID 22.01.2026 • 14:22 Uhr Für den 25-Jährigen wird es bereits die zweite Leihe der Saison.

Borussia Mönchengladbach hat Stürmer Tomas Cvancara für den Rest der Saison an den schottischen Fußball-Meister Celtic Glasgow abgegeben. Für den 25-Jährigen wird es bereits die zweite Leihe in dieser Spielzeit, sein Vertrag beim türkischen Klub Antalyaspor war Ende Dezember nach Unstimmigkeiten vorzeitig aufgelöst worden.

"Wir freuen uns, dass wir für alle Beteiligten eine sehr gute und attraktive Lösung gefunden haben", sagte Sportchef Rouven Schröder. Cvancara, dessen Vertrag in Gladbach noch bis 2028 läuft, war zuletzt mit ins Trainingslager der Borussia nach Belek geflogen, für Gespräche mit anderen Klubs aber freigestellt worden.