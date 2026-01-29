Gladbach weiter ohne Elfmeterschütze Diks: "Vorsichtig sein"

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss auch im Auswärtsspiel gegen Werder Bremen auf seinen etatmäßigen Elfmeterschützen Kevin Diks verzichten. Der 29-Jährige ist auch zwei Wochen nach einem Zusammenprall mit HSV-Profi Luka Vuskovic noch nicht fit.
Gladbach weiter ohne Stammkraft
Gladbach hat in dieser Saison schon sechs Elfmeter erhalten, aber nur drei verwandelt - alle durch den angeschlagenen Innenverteidiger Kevin Diks.
Kevin Diks (u.) im Spiel gegen den BVB
Bei Innenverteidiger Diks hab es „länger gedauert, überhaupt was machen zu können, ihm wurde übel“, sagte Trainer Eugen Polanski vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky): „Jetzt ist er auf den Beinen und muss sich langsam rantasten. Mit dem Kopf sollten wir vorsichtig sein - und das sind wir auch.“
Gladbach hat in dieser Saison schon sechs Elfmeter erhalten, aber nur drei verwandelt - alle durch Diks. Top-Torjäger Haris Tabakovic war am Sonntag beim 0:3 gegen den VfB Stuttgart schon zum zweiten Mal gescheitert, auch Kevin Stöger vergab bereits.
Giovanni Reyna (muskuläre Probleme) fehlt ebenfalls weiterhin, Jens Castrop steht dagegen wieder zur Verfügung.