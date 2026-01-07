Bundesliga: Gregoritsch kehrt zurück!

SID 07.01.2026 • 10:55 Uhr Nach einem halben Jahr in Dänemark soll der Österreicher im Abstiegskampf helfen.

Dreieinhalb Jahre nach seinem Abschied kehrt Michael Gregoritsch zum Bundesligisten FC Augsburg zurück.

Der 31 Jahre alte österreichische Nationalspieler wechselt vom dänischen Erstligisten Bröndby IF auf Leihbasis bis zum Saisonende zum FCA. Erst im Sommer war Gregoritsch vom SC Freiburg nach Dänemark gewechselt, zuvor hatte er in der Bundesliga auch für den Hamburger SV und Schalke 04 gespielt.

Gregoritsch und Augsburg immer verbunden

Als die Möglichkeit aufkam, sei er „sofort Feuer und Flamme“ gewesen, wird Gregoritsch in einer Mitteilung zitiert: „Der Kontakt nach Augsburg ist nie abgerissen, und ich wollte diese Herausforderung unbedingt annehmen.“

Der Tabellen-15. reagierte damit auf die anhaltenden Probleme im Sturm, zuletzt gab der Klub zudem Angreifer Phillip Tietz an den Konkurrenten FSV Mainz 05 ab.