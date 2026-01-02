Groß-Rückkehr nach Brighton rückt näher

SID 02.01.2026 • 12:24 Uhr Der 34-Jährige ist vom BVB für Verhandlungen mit Brighton freigestellt.

Der Abschied von Nationalspieler Pascal Groß beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund rückt näher. Der 34-Jährige reiste am Freitag nicht mit ins Trainingslager nach Marbella. Groß sei „für Gespräche mit einem anderen Verein freigestellt“, teilte der BVB mit. Der Mittelfeldspieler steht unmittelbar vor einer Rückkehr zum englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion.

„Ich schätze ihn als Spieler sehr“, sagte Teammanager Fabian Hürzeler und ergänzte: „Ich war persönlich mit ihm im Austausch. Wir halten große Stücke auf ihn.“ Die Klubs sollen sich bereits einig sein. Es steht eine Ablösesumme von bis zu drei Millionen Euro im Raum. Groß war im Sommer 2024 für sieben Millionen nach Dortmund gekommen.