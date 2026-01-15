Grünes Licht für HSV-Heimspiel: "Drei Punkte hierbehalten"

SID 15.01.2026 • 16:29 Uhr Nach der Absage während der Woche ist das Volksparkstadion wieder fit für Bundesligaspiele.

Nach der witterungsbedingten Spielabsage am Dienstag hat der Hamburger SV grünes Licht für seine Bundesliga-Partie gegen Borussia Mönchengladbach gegeben. Das Duell mit der Elf vom Niederrhein kann am Samstag (15.30 Uhr/Sky) planungsgemäß im Volksparkstadion angepfiffen werden.

Knapp 44 Stunden nach der Absage der Partie gegen Bayer Leverkusen hatten Fachstatiker und die HSV-Verantwortlichen die neue Stadionlage bewertet. „Der permanente Einsatz von Höhenrettern nach der gestrigen Freigabe des Daches für Höhenarbeiten sowie das weiterhin anhaltende Tauwetter haben die Situation positiv beeinflusst und die Dachlage entschärft“, teilte der HSV mit: „Die Sicherheit der Zuschauer am Sonnabend ist gewährleistet.“