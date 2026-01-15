Grünes Licht für HSV-Heimspiel: "Drei Punkte hierbehalten"

Nach der witterungsbedingten Spielabsage am Dienstag hat der Hamburger SV grünes Licht für seine Bundesliga-Partie gegen Borussia Mönchengladbach gegeben. Das Duell mit der Elf vom Niederrhein kann am Samstag (15.30 Uhr/Sky) planungsgemäß im Volksparkstadion angepfiffen werden.
Grünes Licht für HSV-Heimspiel
Nach der Absage während der Woche ist das Volksparkstadion wieder fit für Bundesligaspiele.
Im Volksparkstadion kann wieder gespielt werden
© Imago/SID/Oliver Ruhnke
Knapp 44 Stunden nach der Absage der Partie gegen Bayer Leverkusen hatten Fachstatiker und die HSV-Verantwortlichen die neue Stadionlage bewertet. „Der permanente Einsatz von Höhenrettern nach der gestrigen Freigabe des Daches für Höhenarbeiten sowie das weiterhin anhaltende Tauwetter haben die Situation positiv beeinflusst und die Dachlage entschärft“, teilte der HSV mit: „Die Sicherheit der Zuschauer am Sonnabend ist gewährleistet.“
Trainer Merlin Polzin betonte seine Freude darüber, dass seine Mannschaft nach der Absage nicht lange auf das nächste Heimspiel warten muss. „Wir freuen uns auf ein cooles Spiel und wollen am besten drei Punkte hierbehalten“, sagte Polzin.