Guirassy gegen Werder zunächst auf der Bank

SID 13.01.2026 • 19:50 Uhr Der formschwache Torjäger wird durch Fábio Silva ersetzt. Guirassy hat in der Liga seit Ende Oktober nicht mehr getroffen.

Trainer Niko Kovac verzichtet im Bundesliga-Heimspiel von Borussia Dortmund gegen Werder Bremen am Dienstagabend (20.30 Uhr/Sky) zunächst auf Stürmer Serhou Guirassy. Der formschwache Torjäger sitzt auf der Bank, an seiner Stelle beginnt Fábio Silva. Ein entsprechender Wechsel auf der Position des Stürmers hatte sich bereits angedeutet, wenngleich Kovac Guirassy erst am Montag als „besten Angreifer“ des BVB bezeichnet hatte.

Guirassy hat in der Fußball-Bundesliga seit Ende Oktober nicht mehr getroffen. „Er gibt immer Gas, versucht immer das Beste“, hatte Kovac gesagt: „Aber es gibt solche Talfahrten. Das werden wir aber schaffen, gemeinsam. Es gilt immer wieder, den Jungen aufzubauen. Er wird noch sehr wichtig sein.“