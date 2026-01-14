Hamann attackiert Bundesliga-Trainer: „Das kennen wir aus fernen Ländern“

Niklas Senger 14.01.2026 • 20:19 Uhr TV-Experte Dietmar Hamann kritisiert das Verhalten eines Bundesliga-Trainers deutlich.

Im Kellerduell des VfL Wolfsburg gegen den FC St. Pauli (2:1) kamen bereits früh in der Partie große Diskussionen auf.

Nach etwas mehr als 20 Minuten schloss Wolfsburgs Yannick Gerhardt aus der Distanz ab. Der Ball auf das Tor der Gäste wurde jedoch von Verteidiger Hauke Wahl mit der Hand gestoppt. Erst nach Rücksprache mit dem VAR entschied sich Schiedsrichter Frank Willenborg für einen Elfmeterpfiff. Christian Eriksen verwandelte den Strafstoß sicher zum zwischenzeitlichen 1:0.

TV-Experte Dietmar Hamann ärgerte sich in der Halbzeitpause bei Sky jedoch vor allem über eine Aktion im Vorfeld der Entscheidung - im Mittelpunkt stand dabei der Trainer der Wölfe.

„Die Reaktion von Daniel Bauer nach dem Handspiel ist eine Frechheit, eine Unsportlichkeit, die auch geahndet werden sollte“, kritisierte Hamann und erklärte: „Er zeigt als Trainer an, Videobeweis, schaut euch das an. Das sind Reaktionen, die kennen wir aus fernen Ländern, aber nicht aus der Bundesliga.“

Elfmeter? Hamann hält dagegen

Anschließend sagte der ehemalige Nationalspieler zwar auch, dass er sich nicht sicher sei, ob „man ihn dafür belangen kann“. Dennoch forderte Hamann: „Er ist noch nicht so lange Cheftrainer in der Bundesliga, das sollte er in Zukunft lassen.“

Zusätzlich sprach sich der Sky-Experte auch deutlich gegen die Elfmeterentscheidung aus. „Schau mal, wo ihn der Ball an der Hand trifft. Er ist fünf Meter vom Schützen entfernt, der Ball ist eine halbe Sekunde unterwegs und trifft ihn genau, wo vorher der Arm war. Warum soll das jetzt geahndet werden?“, fragte Hamann.