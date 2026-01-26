Hellmann: Eintracht-Trainersuche "auf der Zielgeraden"

SID 26.01.2026 • 23:16 Uhr Bald soll der neue Coach der kriselnden Frankfurter vorgestellt werden, wie der Vorstandssprecher sagte.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt wird "in Kürze" seinen neuen Trainer präsentieren. "Wir sind auf der Zielgeraden", erklärte Vorstandssprecher Axel Hellmann am Montagabend während der Mitgliederversammlung zur Suche eines Nachfolgers für Dino Toppmöller.

Seit dessen Entlassung leitet Interimstrainer Dennis Schmitt gemeinsam mit Alexander Meier die Mannschaft, das wird auch am Mittwoch in der Champions League gegen Tottenham Hotspur (21.00 Uhr/DAZN) der Fall sein. Das Weiterkommen ist für die Hessen in der Königsklasse nicht mehr möglich. Als möglicher Kandidat kursierte bislang unter anderem der Name Marco Rose.