"Hing in den Seilen": Genesener Amiri wird zum Helden

SID 25.01.2026 • 06:45 Uhr Der Spielmacher fehlte in Köln und auch in der Trainingswoche krank. Die Rückkehr ist furios.

Nach einer Woche im heimischen Krankenbett reichte Nadiem Amiri eine halbe Stunde auf dem Rasen zur Heldenrolle im Abstiegskampf. „Es war einfach so, dass er ziemlich in den Seilen hing unter der Woche“, sagte Sportdirektor Niko Bungert: „Deshalb war klar, dass es nur für etwa 30 Minuten reichen würde. Dann hatten wir 11:0 Ecken, ohne groß Gefahr auszustrahlen. Nadiem kommt rein, in den ersten beiden Ecken entstehen die Tore und dann trifft er selbst den Elfmeter.“

Mit seinen beiden Standard-Vorlagen für die Treffer von Phillip Tietz (68.) sowie Stefan Bell (72.) sowie dem Tor vom Punkt (83., Handelfmeter nach Videobeweis) führte der deutsche Nationalspieler den FSV Mainz 05 nach Rückstand noch zum 3:1 (0:1) gegen den VfL Wolfsburg. „Er konnte das Abschlusstraining durchziehen“, erzählte Trainer Urs Fischer - und deshalb schickte er seinen zuvor erkälteten Schützling nach 65 Minuten aufs Feld: „Es ist schon wichtig, wenn von der Bank dann noch so ein Impuls kommt.“

Amiri könne die Spieler „um sich herum einfach besser machen“, erklärte Bungert: „Weil er eine ganz spezielle Fähigkeit hat, das Spiel zu lesen. Das hilft dann. Und wenn es gut läuft, dann ist er auch gerne einfach als emotionaler Typ dabei, nach außen ein bisschen Stimmung zu machen.“ Der Spielgestalter habe eine gewisse „Selbstverständlichkeit“, strahle auch in Drucksituationen „eine großartige Ruhe“ aus und werde deshalb in dieser Saison noch „ganz entscheidend“ sein.