Hoeneß setzt bei Angstgegner auf Rückkehrer Demirovic

SID 08.01.2026 • 14:02 Uhr Der Trainer des VfB Stuttgart hofft auf ein Ende der Negativserie gegen Leverkusen. Helfen soll dabei auch ein Hoffnungsträger.

Trainer Sebastian Hoeneß setzt bei Angstgegner Bayer Leverkusen auch auf Rückkehrer Ermedin Demirovic. „Er ist für mich gleich ein Faktor. Da wird keine lange Eingewöhnungszeit vonnöten sein, davon bin ich überzeugt. Und deswegen bin ich froh, dass er wieder da ist“, sagte Hoeneß vor dem Bundesliga-Topspiel am Samstag (18.30 Uhr).

Der 27 Jahre alte Angreifer war wegen einer Verletzung drei Monate ausgefallen. Bei Demirovic war Anfang Oktober ein beginnender Ermüdungsbruch im Fußwurzelknochen diagnostiziert worden.

Der VfB hat die letzten 15 Pflichtspiele gegen Bayer nicht gewonnen. Der letzte Erfolg liegt schon fast acht Jahre zurück. „Natürlich werden wir versuchen, an der aktuell nicht so gut aussehenden Statistik etwas zu ändern. Die Motivation ist groß“, betonte Hoeneß.

Er wisse aber, ergänzte der Coach der Schwaben, „dass Leverkusen in einer sehr guten Verfassung ist. Nach anfänglichen Problemen und einem großen Umbruch haben sie es jetzt sehr gut hinbekommen. Das wird für uns eine anspruchsvolle Aufgabe.“ Allerdings sei der VfB „nicht so weit weg von ihnen“, so Hoeneß: „Deswegen rechnen wir uns da schon etwas aus. Es ist trotzdem immer so ein bisschen eine Blackbox, wie das Jahr beginnt.“

Verzichten muss Hoeneß auf Bilal El Khannouss (Afrika-Cup) sowie die angeschlagenen Tiago Tomas, Dan-Axel Zagadou, Luca Jaquez, Ameen Al-Dakhil, Noah Darvich, Jovan Milosevic und Lazar Jovanovic. Hinter dem Einsatz von Finn Jeltsch steht ein Fragezeichen.

Dafür steht erstmals Sturmtalent Jeremy Arevalo vom spanischen Zweitligisten Racing Santander im VfB-Kader. Hoeneß bezeichnete den 20-Jährigen (Vertrag bis 2031) als „Versprechen für die Zukunft. Wir haben begründete Hoffnungen, dass er uns in dieser Saison schon hilft“.