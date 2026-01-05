Hoffenheim leiht Campbell aus Dortmund

SID 05.01.2026 • 10:02 Uhr Der 19-Jährige soll im Kraichgau Spielpraxis sammeln, die TSG sichert sich zudem eine Kaufoption.

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim leiht Offensivspieler Cole Campbell vom Konkurrenten Borussia Dortmund aus. Das gaben die Kraichgauer am Montag bekannt. Die Leihe läuft demnach bis zum Ende der aktuellen Spielzeit, danach besitzt die TSG eine Kaufoption für den 19-Jährigen. Die Leihgebühr beträgt 1,5 Millionen Euro.

Campbell verfüge „über ein hohes Tempo und ausgeprägte Eins-gegen-eins-Qualitäten“, wurde Hoffenheims Sportgeschäftsführer Andreas Schicker zitiert, „auf den offensiven Außenbahnen ist er variabel einsetzbar. Wir sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft zusätzliche Impulse geben kann.“