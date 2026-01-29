Hoffenheimer Burger zwei Spiele gesperrt

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim muss in den kommenden beiden Punktspielen auf Mittelfeldspieler Wouter Burger verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Niederländer wegen „rohen Spiels“ für diesen Zeitraum gesperrt.

Der 24-Jährige war im Nachholspiel am vergangenen Dienstag bei Werder Bremen (2:0) in der 52. Minute von Schiedsrichter Frank Willenborg (Osnabrück) des Feldes verwiesen worden. Die TSG hat das Urteil akzeptiert, Burger fehlt dem Tabellendritten damit am Samstag gegen Union Berlin (15.30 Uhr/Sky) und am Spieltag darauf bei Rekordmeister Bayern München.