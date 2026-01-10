Horror-Halbzeit für Bayer Leverkusen

Johannes Vehren 10.01.2026 • 20:23 Uhr Bayer Leverkusen kassiert im Bundesliga-Topspiel gegen den VfB Stuttgart vier Gegentore in der ersten Hälfte. Letztmals war die Werkself gegen den FC Bayern noch schlechter.

Eine Halbzeit zum Vergessen für Bayer Leverkusen! Nach den ersten 45 Minuten lag die Werkself bei der deutlichen Heimpleite gegen den VfB Stuttgart (1:4) am Samstagabend mit 0:4 zurück.

Der Torreigen begann in der siebten Minute, als Jamie Leweling nach Vorlage von Deniz Undav die Führung erzielte. In der 29. Minute foulte Jeanuel Belocian Stuttgarts Joshua Vagnoman im Strafraum, woraufhin Schiedsrichter Felix Zwayer nichts anderes übrig blieb, als auf den Elfmeterpunkt zu zeigen.

Den folgerichtigen Strafstoß verwandelte Maximilian Mittelstädt locker ins linke untere Eck. Leweling erhöhte dann in der 45. Minute die Führung nach Undav-Zuspiel, ehe der DFB-Stürmer wenige Augenblicke später seinen ersten Treffer erzielte (45.+2) und auf 4:0 stellte.

Matthäus schwärmt von Stuttgart

„Was Stuttgart in die ersten 20 Minuten gespielt hat ... Besser geht’s nicht. Erst danach ist Leverkusen ein bisschen ins Spiel gekommen“, analysierte Lothar Matthäus in der Halbzeit bei Sky. Julia Simic fügte bezüglich der Entstehung der Gegentore hinzu: „Leverkusen ist immer da, aber nie richtig da.“

Nach der Pause zeigte die Werkself ein anderes Gesicht, kassierte kein weiteres Gegentor und erzielte immerhin das 1:4 durch Alejandro Grimaldo per Strafstoß (66.).