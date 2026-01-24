Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

HSV auch im Derby torlos: Kommt noch ein neuer Stürmer?

HSV: Kommt noch ein neuer Stürmer?

Der Aufsteiger stellt mit nur 17 Treffern die zweitschlechteste Offensive der Bundesliga.
Merlin Polzin sah wieder kein HSV-Tor
Merlin Polzin sah wieder kein HSV-Tor
© IMAGO/osnapix/SID/Titgemeyer
SID
Der Aufsteiger stellt mit nur 17 Treffern die zweitschlechteste Offensive der Bundesliga.

Nur 17 Tore, die zweitschlechteste Offensive der Liga - und auch im Hamburger Stadtderby beim FC St. Pauli blieb der HSV am Freitagabend in der Offensive wieder einmal harmlos. Kein Wunder, dass der Aufsteiger offenbar über die Verpflichtung eines weiteren Stürmers nachdenkt.

„Wir müssen gefährlicher werden“, sagte Trainer Merlin Polzin nach dem trostlosen 0:0 und deutete an, dass eventuell auf dem bis zum 2. Februar geöffneten Wintertransfermarkt noch etwas passieren könnte. Er arbeite „extrem eng zusammen“ mit Sportdirektor Claus Costa und dem derzeitigen Allein-Vorstand Eric Huwer, sagte der 35-Jährige: „Wir werden gute Lösungen für den HSV finden, um dann am Ende der Saison auch unsere Ziele gemeinsam zu erreichen.“

In Damion Downs (FC Southampton) haben die Hamburger in diesem Winter bisher einen Angreifer ausgeliehen, doch der Deutsch-Amerikaner blieb auch in seinem dritten Spiel wie seine Kollegen bei den Kiezkickern blass.

„Wir kommen immer gut durch, aber uns fehlt der letzte Pass sowie die klare Entscheidung und Überzeugung vor dem Tor“, sagte Mittelfeldabräumer Nicolai Remberg über die Flaute im hohen Norden - und setzt auf das Prinzip Hoffnung: „Es müsste einfach mal ein Ball durchrutschen, dann können wir auch offensiv wieder in einen Flow kommen.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite