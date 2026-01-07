Newsticker
Bundesliga: Transfer perfekt! HSV sticht Erzrivalen aus

HSV macht Downs-Deal perfekt

Der einstige Kölner kommt aus England und soll die Torgefahr der Norddeutschen erhöhen.
Damion Downs schließt sich dem Hamburger SV an
© IMAGO/Focus Images
SID
Der Hamburger SV verstärkt seinen Angriff mit Damion Downs. Der 21 Jahre alte Mittelstürmer wechselt auf Leihbasis für den Rest der Saison vom FC Southampton an die Elbe.

Der einstige Kölner absolvierte am Dienstag seinen Medizincheck und unterzeichnete seinen neuen Vertrag. Auch HSV-Rivale Werder Bremen soll intensiv um Downs geworben haben.

„Damion ist ein vertikaler Mittelstürmer, der über einen guten Mix aus Größe, Tempo und Tiefgang verfügt“, sagte Sportdirektor Claus Costa: „Mit seinen Stärken im Umschaltspiel und seiner Boxpräsenz passt er sehr gut in das Anforderungsprofil, das wir in enger Abstimmung mit dem Trainerteam erarbeitet haben.“

Downs brachte Köln Millionen ein

Downs war im Sommer für eine Ablöse von kolportierten acht Millionen Euro aus Köln nach England gewechselt, setzte sich bei Southampton aber nicht wie gewünscht durch.

An dem sechsmaligen US-Nationalspieler, der sich auch für einen WM-Kaderplatz empfehlen will, sollen auch Bundesliga-Konkurrenten der Hamburger interessiert gewesen sein.

