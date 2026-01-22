HSV verpflichtet norwegischen Torwart Tangvik

SID 22.01.2026 • 10:31 Uhr Der 23-Jährige kommt für Daniel Peretz als Ersatz für Daniel Heuer Fernandez.

Der Hamburger SV hat mit der Verpflichtung des Norwegers Sander Tangvik sein Torhüter-Team vervollständigt. Nach dem frühzeitigen Abgang von Bayern Münchens unzufriedener Leihgabe Daniel Peretz reagiert der HSV nun und bindet den 23-Jährigen von Rosenborg Trondheim langfristig an sich.

"Wir sind von seinem Potenzial absolut überzeugt und wollen dieses gemeinsam mit unserem Torwartteam in den kommenden Jahren bestmöglich ausschöpfen", sagte Sportdirektor Claus Costa. Tangvik ordne sich zunächst in der bestehenden Hierarchie zwischen den Pfosten ein.