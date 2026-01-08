Kader-Überraschung beim BVB

SPORT1 08.01.2026 • 21:33 Uhr Der BVB tritt am Freitag in Frankfurt an. Trainer Niko Kovac verkündet eine Kader-Überraschung.

Trainer Niko Kovac hat vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt eine Kader-Überraschung verkündet.

„Mussa Kaba ist mit uns nach Frankfurt geflogen. Aufgrund der guten Trainingsleistung ist er mit dabei. Wir mussten den Kader etwas ausbalancieren, dass wir genügend Leute für vorne haben, fürs Mittelfeld und für die Abwehr“, sagte Kovac auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Der Jahre alte Kaba hatte das Trainingslager in Marbella gemeinsam mit den Profis des BVB absolviert. Seit Sommer 2025 spielt der defensive Mittelfeldspieler in der zweiten Mannschaft der Schwarz-Gelben. Für die Profis kam er noch nicht zum Einsatz.

„Wir sind fit, das ist entscheidend, wir sind gesund. Es geht darum, um 20.30 Uhr sofort die Maschine anzuschmeißen. Wir wollen wieder punkten und uns oben festsetzen“, sagte Kovac.

Die klimatische Umstellung vom Trainingslager im spanischen Marbella zum verschneiten Deutschland sei kein Problem.

„Es ist sehr viel schwieriger von kalt zu warm als von warm zu kalt“, sagte er: „Wir sind lang genug im Geschäft, das ist überhaupt kein Grund.“ Der BVB kehrte erst am Donnerstag zurück, fürs Spiel am Freitagabend in Frankfurt werden Temperaturen um drei Grad Celsius erwartet.

Die „Qual der Wahl“ hat Kovac im Sturmzentrum. Sowohl Serhou Guirassy als auch Fábio Silva „haben es richtig gut gemacht und gezeigt, was sie können“, berichtete Kovac über das Trainingslager: „Unsere Stürmer verstehen sich sehr gut, alle sind sehr motiviert und sehr engagiert. Jeder kämpft um seinen Platz.“

