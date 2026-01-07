Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Kalimuendo kommt: Frankfurt holt nächsten Angreifer

Kalimuendo kommt: Frankfurt holt nächsten Angreifer

Der Stürmer kommt leihweise bis Saisonende von Nottingham Forest. Die Hessen besitzen eine Kaufoption für den 23-Jährigen.
Kalimuendo kommt aus der Premier League
Kalimuendo kommt aus der Premier League
© IMAGO/SID/Joris Verwijst
SID
Der Stürmer kommt leihweise bis Saisonende von Nottingham Forest. Die Hessen besitzen eine Kaufoption für den 23-Jährigen.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat den nächsten Wintertransfer unter Dach und Fach gebracht. Der französische Angreifer Arnaud Kalimuendo kommt auf Leihbasis vom Premier-League-Klub Nottingham Forest bis zum Ende der laufenden Saison, danach besitzen die Hessen nach eigenen Angaben eine Kaufoption für den 23-Jährigen.

Kalimuendo, der sechste Zugang der SGE in diesem Winter, vereine „Tempo, Tiefenläufe und Abschlussstärke mit einer sehr hohen Bereitschaft, gegen den Ball zu arbeiten“, sagte Sportvorstand Markus Krösche: „Für uns war entscheidend, dass er nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich sehr gut in unsere Mannschaft passt. Arnaud bringt den Ehrgeiz mit, sich weiterzuentwickeln, und wir sind überzeugt, dass er bei uns ein Umfeld vorfindet, in dem er sein Potenzial voll ausschöpfen kann.“

Hinter Kalimuendo liegt ein enttäuschendes Halbjahr auf der Insel: Für Nottingham kam der Stürmer in der Liga neunmal als Einwechselspieler in die Partie, ein Treffer gelang ihm dabei nicht. In der Vorsaison hatte er für Stade Rennes 17 Tore in 33 Spielen in der Ligue 1 erzielt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite