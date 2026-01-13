VfB ringt Frankfurt nieder - Santos patzt folgenschwer

SID 13.01.2026 • 20:29 Uhr Frankfurts Torhüter Kaua Santos unterläuft gegen den VfB Stuttgart ein schwerer Fehler. Die Entscheidung fällt erst in der Schlussphase.

Der VfB Stuttgart hat im Kampf um die Champions League erneut ein Zeichen gesetzt.

Drei Tage nach dem rauschhaften 4:1 bei Bayer Leverkusen besiegte die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß in Eintracht Frankfurt erneut einen direkten Konkurrenten: Nach dem 3:2 (2:1) der Schwaben trennen beide Klubs nun sechs Punkte, die in der Königsklasse beschäftigten Gäste rutschten aus den Europapokalrängen.

Eintracht-Kapitän klagt sein Leid

„Sehr wild, ich glaube ich kann alleine zehn Tore schießen, wir hätten ganz entspannt 3:1, 4:1 gewinnen können“, sagte der starke Deniz Undav, über ein „spektakuläres Spiel“ bei Sky.

Am Ende wurden die Frankfurter wieder Opfer ihrer Abwehrschwäche: „Wir schaffen es nicht, bis zum Schluss konsequent zu verteidigen“, klagte Kapitän Robin Koch.

Schwerer Fehler von Santos

Frankfurt war zunächst durch Rasmus Kristensen in Führung gegangen (5.) und gut im Spiel. Nach einem schweren Fehler von Torhüter Kaua Santos drehten Rückkehrer Ermedin Demirovic (27.) und Deniz Undav (35.) innerhalb von neun Minuten das Spiel. Der VfB war danach überlegen, hatte zahlreiche Chancen - aber auch Glück, dass Ansgar Knauff mit einem strammen Schuss nur das Lattenkreuz traf (58.).

Dann glich Ayoube Amaimouni-Echghouyab (80.) doch noch aus, Nikolas Terkelsen Nartey (87.) sicherte Stuttgart aber kurz vor Schluss den Sieg. Mit mehreren Paraden hielt VfB-Keeper Alexander Nübel den Dreier fest.

Eintracht Frankfurt: Drei Stars nicht mit dabei

Die Eintracht musste den angeschlagenen Can Uzun und die erkrankten Hugo Larsson und Nene Brown verzichten, ging aber dennoch in Führung. Nach einer Ecke von Ritsu Doan setzte sich Kristensen im Kopfballduell durch, in hohem Bogen flog der Ball über den chancenlosen Torhüter Alexander Nübel hinweg ins Netz.

„Wir müssen die Eins-zu-eins-Duelle gewinnen“, hatte Frankfurts Trainer Dino Toppmöller vor dem Spiel gefordert. Das gelang zunächst sehr gut, nach dem Ausgleich aber immer seltener. Stuttgart, zunächst mit Problemen im Spielaufbau, drehte dafür richtig auf: Undav schlug rechts im Strafraum einen Haken, sein Schuss wurde von Ellyes Skhiri ins Tor abgefälscht.

Die Eintracht fand offensiv zwischenzeitlich kaum statt, musste bereits ab der 20. Minute aber auch ohne Angreifer Younes Ebnoutalib auskommen: Der Winterzugang verletzte sich nach einer Viertelstunde bei einem (fairen) Zweikampf mit Jeff Chabot allem Anschein nach schwer am rechten Knie.