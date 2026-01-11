FC Bayern: Kane stellt 60 Jahre alten Bundesliga-Rekord ein!

SID 11.01.2026 • 20:12 Uhr Harry Kane stellt einen Rekord aus alten Tagen ein.

Harry Kane hat mit seinem Traumtor gegen den VfL Wolfsburg einen 60 Jahre alten Rekord in der Bundesliga eingestellt.

Durch seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 6:1 beim 8:1-Schützenfest des deutschen Rekordmeister Bayern München gegen die Niedersachsen hat der Kapitän der englischen Nationalmannschaft in seinen ersten drei Bundesliga-Spielzeiten mindestens 20 Tore erzielt. Das gelang zuvor nur BVB-Legende Timo Konietzka in den ersten drei Bundesliga-Saisons zwischen 1963 und 1966.

Harry Kane stellt Bundesliga-Rekord ein

Kane gelangen in seiner ersten Saison in München 36 Ligatreffer, in der vergangenen Spielzeit waren es 26. Aktuell hat der 32-Jährige 20 Tore erzielt. Kein Wunder, dass die Münchner den 2027 auslaufenden Vertrag gerne verlängern würden.