Kapitän Trimmel verlängert bei Union

SID 20.01.2026 • 21:24 Uhr Der Österreicher spielt bereits seit 2014 in der Hauptstadt.

Kapitän Christopher Trimmel hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim Fußball-Bundesligisten Union Berlin vorzeitig verlängert. Der 38-Jährige unterschrieb am Dienstagabend im Rahmen des Festakts zum 60. Vereins-Jubiläums sein neues Arbeitspapier, das "über die aktuelle Saison hinaus" bei den Köpenickern gilt.

"Trimmi steht wie kaum ein anderer Spieler für die Entwicklung des 1. FC Union Berlin in den vergangenen Jahren. Er hat sportlich Verantwortung übernommen, ist als Kapitän vorangegangen und hat sich dabei stets mit dem Verein identifiziert", sagte Unions Geschäftsführer Profifußball Horst Heldt: "Die erneute Verlängerung ist ein Ausdruck von Vertrauen und Wertschätzung sowie ein wichtiges Zeichen für Kontinuität innerhalb unserer Mannschaft."