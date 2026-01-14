Bundesliga: Ein spektakuläres Transfer-Missverständnis ist Geschichte

SID 14.01.2026 • 19:06 Uhr Werder Bremen schließt das Kapitel Naby Keita endgültig ab: Der ehemalige Liverpooler bleibt bei seinem bisherigen Leihklub.

Naby Keita kehrt nicht zu Werder Bremen zurück. Der 30 Jahre alte ehemalige Starspieler des FC Liverpool schließt sich nach bisheriger Leihe nun fest dem ungarischen Traditionsverein Ferencvaros Budapest an. Über die Transfermodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

„Nach der Beendigung der Leihe haben wir nun eine Lösung gefunden, mit der alle Beteiligten zufrieden sind. Wir wünschen Naby alles Gute für die Zukunft“, sagte Werders Geschäftsführer Fußball Clemens Fritz.

Werder gibt Keita ab

Keita war 2023 von den Reds an die Weser gewechselt, wurde aber nie die erhoffte Verstärkung und verspielte sich jeden Kredit durch sein Fehlverhalten. Er weigerte sich, im Bus zum Auswärtsspiel nach Leverkusen mitzufahren nachdem er wiederholt nicht in der Startelf stand. Danach wurde er suspendiert.