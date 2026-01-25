Stuttgart zeigt Gladbach die Grenzen auf

SID 25.01.2026 • 17:25 Uhr Der VfB Stuttgart setzt seine Erfolgsserie in der Bundesliga fort. Bei Borussia Mönchengladbach feiern die Schwaben einen hochverdienten Sieg.

Der VfB Stuttgart hat seinen Erfolgslauf in der Bundesliga fortgesetzt und wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze gesammelt. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gewann bei Borussia Mönchengladbach mit 3:0 (1:0) - und ist damit seit sechs Ligaspielen ungeschlagen. Eine derartige Serie gelang den Schwaben zuletzt in der Saison 2023/24, als sie Vizemeister wurden.

Dabei hatte Gladbach früh die große Chance zur Führung. Nach einem Handspiel von Jamie Leweling im eigenen Strafraum bekam die Borussia einen Elfmeter zugesprochen, doch Haris Tabakovic (13.) scheiterte vom Punkt an VfB-Keeper Alexander Nübel. Stattdessen erzielte Leweling die Stuttgarter Führung (30.). Gladbachs Joe Scally traf ins eigene Tor (67.), Joker Deniz Undav setzte den Schlusspunkt (74.).

Trotz seines Tores zeigte sich Leweling bei DAZN sehr selbstkritisch: „Schlechtes Spiel, aber ein Tor. Ich war nicht so gut drauf heute, aber als Stürmer hat man das Glück, dass man durch ein Tor alles wettmachen kann, hab ich gemacht“, erklärte Leweling. „Nach dem verschossenen Elfmeter war es gefühlt schon fast klar, dass wir gewinnen werden“, fügte Undav hinzu.

Der VfB wollte nach dem ärgerlichen 0:2 (0:1) bei der AS Rom unter der Woche die „gute Serie in der Liga weiter ausbauen“, wie Hoeneß im Vorfeld betont hatte. Im Vergleich dazu wechselte der 43-Jährige fünfmal, unter anderem Nationalspieler Angelo Stiller stand nach überstandener Leistenverletzung wieder zur Verfügung. Gladbachs Trainer Eugen Polanski nahm drei Änderungen vor, Winter-Leihgabe Kota Takai gab vor 48.844 Zuschauern ihr Startelfdebüt.

Stuttgart weist Gladbach in die Schranken

Die Partie brauchte bei Temperaturen um den Gefrierpunkt nur wenig Anlaufzeit. In der zwölften Minute setzte sich Franck Honorat über rechts durch und traf mit seiner Hereingabe Stuttgarts Leweling am Arm. Den fälligen Strafstoß vergab jedoch Tabakovic, der bereits im Derby gegen den 1. FC Köln vom Punkt gescheitert war. Der eigentlich dafür vorgesehene Elfmeterschütze Kevin Diks fehlte wegen einer Kopfverletzung.

Der Rückschlag war den Gastgebern anzumerken, der VfB übernahm fortan mehr die Initiative - und belohnte sich unter Mithilfe von Scally prompt. Gladbachs Außenverteidiger, der einen rabenschwarzen Tag erwischen sollte, legte eine Flanke unglücklich mit der Brust direkt vor die Füße von Elfer-Verursacher Leweling. Der viermalige Nationalspieler schob überlegt ein. Anschließend waren unter den Heimfans schon erste Pfiffe zu hören.