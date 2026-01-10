Köln: Auch Heintz fällt aus

SID 10.01.2026 • 20:17 Uhr Die Kölner plagen in der Defensive große Personalsorgen.

Der 1. FC Köln wird seine Personalsorgen in der Defensive nicht los. Wie Trainer Lukas Kwasniok nach dem 2:2 (1:2) in der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Heidenheim erklärte, muss Dominique Heintz wegen muskulärer Probleme im Adduktorenbereich erneut pausieren. Laut Kwasniok könnte der Innenverteidiger, der bereits im Dezember wegen eines Muskelfaserrisses zwei Spiele verpasst hatte, "drei bis vier Wochen" fehlen.