Köln befördert Kessler: Vom Jugendspieler zum Geschäftsführer

22.01.2026 • 12:21 Uhr Der Aufsteiger befördert sein Urgestein und stellt darüber hinaus seine Führungsstruktur langfristig auf.

Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit Urgestein Thomas Kessler verlängert und den 40-Jährigen zeitgleich vom Sportdirektor zum Sport-Geschäftsführer befördert. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Die Position war in Köln seit der Trennung von Christian Keller wenige Spieltage vor dem Aufstieg aus der 2. Liga im vergangenen Mai vakant. Damit stellt der Klub seine Führungsstruktur langfristig auf.

Neben Kessler, dessen ursprünglicher Vertrag um ein Jahr bis 2028 ausgeweitet wurde, verlängerte auch Finanz-Geschäftsführer Philipp Türoff bis 2029. Gemeinsam mit Philipp Liesenfeld, der seit Mai 2025 als Geschäftsführer Marketing und Vertrieb fungiert (Vertrag bis 2028), sieht der Klub seine Geschäftsführung "langfristig formiert".

Auch der 2025 neu gewählte Vorstand um Präsident Jörn Stobbe sowie die Vizepräsidenten Jörg Alvermann und Ulf Sobek ist bis 2028 ins Amt berufen. Dies sei ein "Zeichen für Stabilität und personelle Kontinuität", hieß es.

Der frühere Torhüter Kessler war im Jahr 2000 als 14-Jähriger in die Nachwuchsabteilung des FC gewechselt, unter Christoph Daum rückte er 2007 zu den Profis auf und war dort, mit Unterbrechung von zwei Leihstationen beim FC St. Pauli und Eintracht Frankfurt, bis zum Karriereende Ersatzkeeper.

Nach der aktiven Karriere wurde Kessler 2021 zunächst Leiter Lizenzbereich. Im vergangenen Mai stieg er zum Sportdirektor auf und verantwortete unter anderem die Verpflichtungen von Interims- und Aufstiegscoach Friedhelm Funkel sowie vom derzeitigen Trainer Lukas Kwasniok.