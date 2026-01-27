Köln bricht Rondic-Leihe ab - Wechsel nach Münster

SID 27.01.2026 • 13:49 Uhr Der Stürmer war im Sommer in Köln aussortiert worden und nach Polen gewechselt. In der 2. Bundesliga soll er nun wieder in Fahrt kommen.

Der 1. FC Köln hat die Leihe von Stürmer Imad Rondic an den polnischen Erstligisten Rakow Czestochowa vorzeitig beendet und den Bosnier gleich weiter in die 2. Bundesliga verliehen. Wie der Bundesliga-Aufsteiger am Dienstag bekanntgab, wechselt der 26-Jährige erneut auf Leihbasis bis zum Saisonende zu Preußen Münster, eine Kaufoption haben die Westfalen laut Medienberichten nicht.

"Wir bedauern sehr, dass die Leihe nach Polen sportlich nicht so verlaufen ist, wie sich alle Beteiligten das im Vorfeld erhofft hatten", sagte Kölns Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler: "Mit dem Wechsel zu Preußen Münster erhält Imad nun für die kommenden Monate die Chance, regelmäßig Spielzeit zu bekommen und auf dem Platz Verantwortung zu übernehmen."