Köln reagiert auf Abwehr-Engpass: Simpson-Pusey kommt von City

SID 06.01.2026 • 10:21 Uhr Der 20-Jährige wechselt per Leihe von Manchester City an den Rhein und soll sofort für zusätzliche Stabilität sorgen.

Der 1. FC Köln hat auf die akute Personalnot in der Innenverteidigung reagiert und das englische Talent Jahmai Simpson-Pusey verpflichtet. Der 20-Jährige kommt zunächst per Leihe bis zum Saisonende von Manchester City, laut Medienberichten besitzt der Bundesligist für den Sommer eine Kaufoption. Simpson-Pusey war in der bisherigen Saison bereits an den schottischen Meister Celtic Glasgow ausgeliehen, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Für mehr Spielzeit wechselt der Rechtsfuß nun nach Köln.

"Mit seiner Verpflichtung erweitern wir unsere Optionen in der Innenverteidigung und schaffen die notwendige personelle Breite. Darüber hinaus bringt Jahmai eine hohe Motivation und einen ausgeprägten Ehrgeiz mit, was den internen Konkurrenzkampf positiv beeinflussen wird", sagte Sportdirektor Thomas Kessler.

Im Oktober hatte der Kölner Abwehrchef Timo Hübers eine schwere Knieverletzung erlitten, er steht langfristig nicht zur Verfügung. Joel Schmied fehlt aufgrund einer Muskelverletzung noch mindestens für die anstehenden Spiele gegen den 1. FC Heidenheim (10. Januar) und Bayern München (14. Januar), das gilt auch für Rav van den Berg aufgrund einer Rot-Sperre.