"Unmöglich": Bayern Trainer Kompany scheut Guardiola-Vergleich

Der Belgier kann mit dem FC Bayern am Mittwoch die bislang beste Bundesliga-Hinrunde perfekt machen - und damit seinen früheren Trainer übertrumpfen.

Trainer Vincent Kompany will sich trotz des möglichen Hinrunden-Rekords mit dem FC Bayern nicht mit seinem Vorgänger Pep Guardiola vergleichen lassen.

„Das ist unmöglich, da kannst du nur verlieren“, sagte der Belgier vor dem Hinrunden-Abschluss beim 1. FC Köln am Mittwoch (20.30 Uhr im LIVETICKER).

FC Bayern kann Hinrunden-Rekord knacken

Gewinnen die Bayern in Köln, würden sie die in der Saison 2013/14 unter Guardiola aufgestellte Bestmarke für eine Hinrunden-Ausbeute dank der aktuell deutlich besseren Tordifferenz knacken. Zudem teilt sich Kompany derzeit in der Rangliste der Bayern-Trainer mit dem besten Punkteschnitt Rang eins mit dem Katalanen.

„Es sind die Spieler, die das geschafft haben“, erwiderte der Belgier darauf angesprochen jedoch: „Ich will meine Bilanz nicht vergleichen, das ist mir völlig egal.“ Nach dem fulminanten 8:1 zum Jahresauftakt gegen den VfL Wolfsburg wolle er vielmehr sehen, „wie weit wir das ziehen können“, betonte Kompany.

FC Bayern: Kimmich fällt weiterhin aus

In Köln muss der 39-Jährige dabei neben dem zuletzt kranken Alphonso Davies weiterhin auf Jamal Musiala und Joshua Kimmich verzichten.

Für beide komme die Partie „noch zu früh“, sagte Kompany, ergänzte mit Blick auf Musiala aber: „Es wird bald so sein, dass er dabei ist. Vielleicht habe ich bei der nächsten Pressekonferenz schon etwas Neues zu erzählen.“