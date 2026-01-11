Kompany lobt Karl: „Er macht vieles richtig“

SID 11.01.2026 • 06:40 Uhr Der kleine verbale Ausrutscher des 17-Jährigen stört den Trainer des FC Bayern nicht. Probleme mit ihm bekäme Karl nur, "wenn er nicht alles gibt".

Trainer Vincent Kompany hat den verbalen Ausrutscher von Lennart Karl bei einem Fanclub-Besuch gelassen zur Kenntnis genommen. „Er hat vielleicht einen kleinen Kommunikationsfehler gemacht“, sagte er zur Aussage des 17-Jährigen, er wolle „irgendwann auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein.“ Für die etwas unglückliche Aussage hatte sich Karl schon einen Tag später bei Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund entschuldigt.

„Max und Christoph haben mit ihm darüber gesprochen, seine Teamkollegen haben ihn da ein bisschen aufgezogen“, für ihn als Trainer aber sei das kein Thema, sagte Kompany vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). Er blicke „auf das Gesamtbild“ bei Karl: „Wenn er schlecht trainiert, wenn er schlecht spielt oder nicht alles gibt, hat er ein Problem mit mir.“ Nicht nur in den vergangenen Tagen aber „war das Gegenteil war der Fall“.