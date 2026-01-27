FC Bayern: Kompany reagiert auf Goretzka-Gerüchte

SID 27.01.2026 • 20:25 Uhr Bleibt Leon Goretzka beim FC Bayern? Trainer Vincent Kompany hat keine klare Antwort.

Verlässt Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka den FC Bayern noch im Winter? Kann Vincent Kompany in der entscheidenden Saisonphase überhaupt auf einen Profi verzichten? Glaubt man dem Trainer der Münchner, ist die Lage durchaus kompliziert.

„Diese Entscheidungen werden nicht nur vom Cheftrainer getroffen“, sagte Kompany vor dem Champions-League-Spiel bei der PSV Eindhoven (Mittwoch, 21.00 Uhr).

Sondern? Bei jeder Personalie gebe es Gespräche mit Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund, erzählte Kompany und ergänzte mit Blick auf die anderen Bosse im Vorstand und Aufsichtsrat mit einem Schmunzeln: „Und dann noch die da oben.“

Goretzka? Kompany kann keine Antwort geben

Er selbst, betonte Kompany, habe „in den letzten 48 Stunden nur über PSV gesprochen“. Bei der Frage nach Goretzka könne er deshalb „nicht viel weiterhelfen“.

Der Vertrag des 30-Jährigen, der schon mehrfach als Verkaufskandidat galt, läuft im Sommer aus. Im Bemühen, sein Gehalt zu sparen und noch eine Ablöse zu erzielen, könnten sich die Bayern für einen Verkauf im Winter entscheiden.