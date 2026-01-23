Kovac nimmt BVB-Stars in die Pflicht: "Müssen mehr machen"

SID 23.01.2026 • 11:51 Uhr Nach der Champions-League-Niederlage gegen Tottenham Hotspur fordert Niko Kovac eine Reaktion von seinen Spielern. Im Auswärtsspiel bei Union Berlin will der Trainer von Borussia Dortmund Kampf, Einsatzbereitschaft und Willen sehen.

Trainer Niko Kovac vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund fordert nach der Champions-League-Pleite bei Tottenham Hotspur eine Reaktion in der Bundesliga.

„Wir haben nach 18 Spielen den zweiten Tabellenplatz inne. Das bedeutet aber nicht, dass wir irgendwas erreicht haben. Wir müssen die Sinne schärfen. Wir müssen bereit sein, jetzt noch mehr zu tun. Denn es geht jetzt ins Finish. Und wenn es ins Finish geht, musst du da sein“, sagte Kovac am Freitag.

BVB: Kovac warnt vor Union

Am Samstag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) reist der BVB zum schwierigen Auswärtsspiel bei Union Berlin. In der Tabelle liegt Kovacs Team, das seit elf Ligaspielen ungeschlagen ist, elf Punkte hinter Spitzenreiter Bayern München und sieben Punkte vor dem ersten Europa-League-Rang. „Wir müssen mehr machen, weil die Gegner von hinten anschieben. Wir dürfen uns nicht ausruhen“, mahnte Kovac.

Trotz der zuletzt guten Ergebnisse in der Liga gab es vor allem nach dem 0:2 (0:2) bei Tottenham am vergangenen Dienstag Diskussionen über die Dortmunder Spielweise. Besonders in der ersten Halbzeit in London war der BVB äußerst schwach aufgetreten. „Wenn man nur 36 Prozent der Zweikämpfe gewinnt, wird es sowohl in der Champions League, aber auch jetzt bei Union schwierig“, sagte Kovac.