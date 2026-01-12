Kovac stärkt Guirassy - lässt aber eine Frage offen

SID 12.01.2026 • 14:37 Uhr Der BVB-Trainer stellt sich erneut demonstrativ hinter seinen kriselnden Stürmer. Eine Startelfgarantie gibt es aber nicht.

Trainer Niko Kovac vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat seinem kriselnden Angreifer Serhou Guirassy erneut demonstrativ den Rücken gestärkt.

„Es ist ersichtlich, dass ich ihn sehr schätze, stütze und schütze“, sagte Kovac vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen am Dienstag (20.30 Uhr im LIVETICKER): „Das ist ja auch meine Aufgabe als Trainer. Ich weiß, was er kann. Aber auch, dass er mehr leisten möchte.“

Ob Guirassy, der seit Ende Oktober auf einen Bundesliga-Treffer wartet, zum Hinrundenabschluss erneut in der Startelf steht, wollte Kovac „nicht verraten“.

BVB-Coach Kovac über Guirassy: „Wird noch sehr wichtig sein“

Er versuche, „Leistung zu belohnen. Ich weiß auch, dass der Konkurrenzkampf groß ist“, sagte Kovac vor allem mit Blick auf Herausforderer Fábio Silva. „Wir werden viele Spiele haben, von daher werden wir nicht mit elf Spielern durchspielen, sondern auch das ein oder andere Mal rotieren. Mal früher, mal später.“

Trotz der Torflaute sei Guirassy mit seinen fünf Saisontoren noch immer „unser bester Angreifer. Er gibt immer Gas, versucht immer das Beste“, sagte Kovac: „Natürlich fehlen uns im Moment fünf, sechs, sieben Tore. Aber es gibt solche Talfahrten. Das werden wir aber schaffen, gemeinsam. Es gilt immer wieder, den Jungen aufzubauen. Er wird noch sehr wichtig sein.“

Bensebaini gegen Bremen im Kader?

Verteidiger Ramy Bensebaini soll nach dem Ausscheiden mit Algerien beim Afrika-Cup am Dienstag nach Dortmund zurückkehren, einen Kaderplatz ließ Kovac offen. Sicher wieder mit dabei ist Jobe Bellingham nach seiner Rotsperre.

„Es wird intensiv werden“, sagte Kovac über das Duell mit den Bremern, die am Wochenende aufgrund der schneebedingten Absage spielfrei hatten. Ein Vorteil sei das jedoch nicht unbedingt.

Kovac hakt Meisterschaft nahezu ab

Mit elf Punkten Rückstand auf den FC Bayern hat Kovac die Meisterschaft derweil nahezu abgehakt.