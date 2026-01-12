Kramaric: "Bayern ist das Einzige, was ich bereue"

SID 12.01.2026 • 07:37 Uhr Die Hoffenheimer Legende Andrej Kramaric sagte den Münchnern einst ab - und grübelt jetzt, ob das nicht vielleicht eine verpasste Chance gewesen sein könnte.

Mehr als zehn Jahre im Verein, 342 Spiele mit 147 Toren: Andrej Kramaric hat bei der TSG Hoffenheim Maßstäbe gesetzt. Doch es hätte nicht viel gefehlt, und alles wäre ganz anders gekommen. Wie der kroatische Fußball-Nationalspieler jetzt im kicker bekräftigte, hatte er einst ein Angebot vom FC Bayern.

„Im Nachhinein ist das der einzige Verein, von dem ich sage, vielleicht hätte ich das machen sollen“, berichtete Kramaric und ergänzte: „Aber wir werden nie wissen, wie das ausgegangen wäre. Das war zur Zeit von Robert Lewandowski, Thomas Müller und all den anderen, da war klar, dass ich nicht so viel gespielt hätte wie hier.“

Finanziell hätte er sich „auf alle Fälle verbessert, auch für die Stationen danach. Das ist das Einzige, was ich vielleicht bereue, alles andere hat mich nicht extrem gereizt“, meinte er und betonte: „Deshalb bin ich immer noch da.“

Kramaric will Trainer in Hoffenheim werden

Dass er bei der TSG zur Legende aufsteigen würde, hätte er sich „nie träumen lassen“ - und motiviere ihn für die Karriere nach der Karriere: „Ich hoffe, eines Tages Trainer zu werden, gerne in Hoffenheim.“ Und dann auch gerne einer wie Julian Nagelsmann, von dem er am meisten gelernt habe: „Er ist etwas Besonderes und beeindruckend.“