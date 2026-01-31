Newsticker
Krösche kommentiert Wechselgerüchte: "Kein Angebot bekommen"

Verlässt Jean-Mattéo Bahoya Eintracht Frankfurt im Winter? Sportvorstand Markus Krösche wird vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen auf ein vermeintliches Angebot aus Saudi-Arabien angesprochen.
Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hat sich zur Zukunft von Jean-Mattéo Bahoya geäußert und die Wechselgerüchte um den 20-Jährigen kommentiert.

Vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (Jetzt im LIVETICKER) sprach Sky-Reporter Michael Leopold Krösche auf ein vermeintliches Angebot aus Saudi-Arabien an.

„Ich habe bisher kein Angebot bekommen“, entgegnete Krösche. Es liege also nichts auf dem Tisch? „Nein“, stellte der Eintracht-Boss klar.

Eintracht Frankfurt: Bei dieser Summe dürfte Bahoya gehen

Ob Bahoya „definitiv“ über den Winter hinaus in Frankfurt bleibe, wollte Krösche nicht beantworten: „Ich bin schon zu lange dabei, als dass ich euch jetzt hier irgendwelche Bestätigungen geben kann. Schauen wir mal.“

Nach SPORT1-Informationen wäre die Eintracht bereit, den Flügelstürmer ziehen zu lassen. Dafür müssten allerdings mindestens 40 Millionen Euro geboten werden.

