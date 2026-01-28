Kwasniok über Zugänge: "Hätten nichts dagegen"

SID 28.01.2026 • 14:44 Uhr Der 1. FC Köln hat nur eins der vergangenen zehn Ligaspiele gewonnen. Trainer Lukas Kwasniok spricht sich für Neuzugänge aus.

Trainer Lukas Kwasniok vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln wünscht sich bis zum Ende des Transferfensters am Montag noch etwas Bewegung im Kader.

„Um ehrlich zu sein, wir hätten nichts dagegen, wenn auf der Zugangsseite noch etwas passieren würde“, sagte Kwasniok vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Freitag (20.30 Uhr): „Das würde eventuell dazu führen, dass es auch auf der Abgangsseite vielleicht Bewegung gibt.“

Abwehrspieler Jahmai Simpson-Pusey ist bislang die einzige Neuverpflichtung der Rheinländer in diesem Winter, die personelle Situationen in der Defensive ist dennoch weiterhin angespannt. Er könne es „schwer einordnen“, sagte Kwasniok in Bezug auf mögliche Transfers, „aber wir schauen schon.“

Die Kölner haben nur eines der vergangenen zehn Ligaspiele gewonnen, der Vorsprung auf den Relegationsrang beträgt fünf Zähler.

Ein wichtiger Faktor beim Kampf um den Klassenerhalt ist bei den Kölner Shootingstar Said El Mala, der zuletzt jedoch erstmals seit seinem kometenhaften Aufstieg im Herbst „ein bisschen in Stocken geraten“ sei, sagte Kwasniok.