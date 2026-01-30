Bundesliga: Heidenheim holt Dinkci zurück

SID 30.01.2026 • 14:52 Uhr Für den Abstiegskampf in der Bundesliga hat sich der 1. FC Heidenheim noch einmal namhaft verstärkt und Eren Dinkci zurückgeholt. Der Offensivspieler hatte in der Saison 2023/24 großen Anteil am Erfolg des Vereins.

Der 1. FC Heidenheim hat sich für den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga noch einmal namhaft verstärkt und Eren Dinkci zurückgeholt. Wie der Tabellenletzte am Freitag bekannt gab, wechselt der 24 Jahre alte Offensivspieler bis zum Saisonende per Leihe vom SC Freiburg auf die Ostalb. Dinkci war bereits in der Saison 2023/24 an Heidenheim ausgeliehen, damals von Werder Bremen.

„Eren hat bei uns bekanntlich schon unter Beweis gestellt, was für außergewöhnliche fußballerische Qualitäten er in der Offensive besitzt und dass er menschlich bestens zu uns passt. Wir sind überzeugt, dass seine Verpflichtung bis zum Saisonende unsere Mannschaft verstärken wird“, sagte der Heidenheimer Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald. Aktuell hat die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt mit 13 Zählern zwei Punkte Rückstand auf den Relegationsrang.

Heidenheim: Dinkci schoss elf Tore

In der Heidenheimer Premierensaison in der Bundesliga hatte Dinkci gemeinsam mit Niklas Beste, mittlerweile ebenfalls in Freiburg, und dem heutigen Nationalstürmer Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach) ein starkes Offensiv-Trio gebildet und hatte einen großen Anteil an einer erfolgreichen Spielzeit, an deren Ende sich der FCH für den Europapokal qualifizierte. In 34 Pflichtspielen kam er auf elf Tore und sechs Vorlagen und wurde von Bremen anschließend nach Freiburg verkauft.