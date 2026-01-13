Bundesliga: Werder gesteht peinliche Transfer-Panne

SID 13.01.2026 • 18:06 Uhr Werder Bremen unterliegt einem Transfer-Irrtum. Sportchef Clemens Fritz wusste nicht, dass der Klub weitere Spieler ausleihen darf.

Peinlich, peinlich: Werder Bremens sportliche Leitung kennt sich offenbar bei den Transferregeln nicht so richtig aus. Wie Sportchef Clemens Fritz am Dienstag zugab, hatte der Fußball-Bundesligist fälschlicherweise geglaubt, keinen weiteren Spieler ausleihen zu dürfen.

„Es gab in diesem Punkt bei uns zuvor ein internes, kommunikatives Missverständnis, über das wir gestolpert sind“, sagte der Ex-Nationalspieler der Deichstube.

Fritz dachte, Werder habe mit sechs verpflichteten Leihspielern bereits im Sommer seine Möglichkeiten ausgeschöpft. Erst durch einen „externen Hinweis“ sei man darauf aufmerksam gemacht worden, „dass weitere Leihen möglich sind“, erklärte Fritz.

Werder hat weitere Optionen

Der Hinweisgeber war das Portal transfermarkt.de. Die Obergrenze liegt nach den aktuellen Statuten der Deutschen Fußball Liga (DFL) nicht generell bei sechs Leihgeschäften, sondern nur bei nationalen Transfers. Da aber lediglich der derzeit verletzte Victor Boniface von Bayer Leverkusen von einem deutschen Klub kommt, hat Werder noch weitere Optionen.

Die nutzte Fritz auch prompt, als er am Montag den serbischen Stürmer Jovan Milosevic vom VfB Stuttgart auslieh.

„Ich übernehme die Verantwortung dafür“, sagte der 45-Jährige, der 2024 die Nachfolge von Frank Baumann als Geschäftsführer Fußball übernommen hatte: „Der Vorfall ärgert uns sehr, denn das hätte so nicht passieren dürfen.“