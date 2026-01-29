Leipzigs Neuzugang Sani fällt wochenlang aus

SID 29.01.2026 • 14:56 Uhr Suleman Sani von RB Leipzig wird für mehrere Wochen ausfallen. Der Neuzugang wechselte erst vor zwei Wochen zu den Sachsen.

RB Leipzigs Neuzugang Suleman Sani hat sich schon vor seinem ersten Spiel für den Fußball-Bundesligisten verletzt und wird für mehrere Wochen ausfallen.

Wie Trainer Ole Werner am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Mainz 05 am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) bekanntgab, habe sich Sani im Training eine Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen. Werner sprach von einer Ausfallzeit von „vier bis sechs Wochen“.

Sani war erst vor zwei Wochen vom slowakischen Erstligisten AS Trencin nach Leipzig gewechselt.