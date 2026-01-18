Leverkusen: Flekken und Tella fehlen "längerfristig"

SID 18.01.2026 • 15:36 Uhr Der Vizemeister muss nach der Niederlage in Sinsheim auf zwei Stammkräfte verzichten. Torhüter Flekken und Offensivmann Tella sind verletzt.

Nach dem nächsten Rückschlag in der Fußball-Bundesliga muss Vizemeister Bayer Leverkusen einen längeren Ausfall von zwei Leistungsträgern verkraften.

Torhüter Mark Flekken erlitt bei der Niederlage am Samstag bei der TSG Hoffenheim (0:1) eine Bänderverletzung im rechten Knie, Offensivspieler Nathan Tella verletzte sich am rechten Fuß. Nähere Angaben zu den Blessuren machte der Werksklub nicht, beide Profis stehen einer Mitteilung zufolge „längerfristig“ nicht zur Verfügung.

Blaswich wohl vorerst im Bayer-Tor

Flekken hatte sich in Sinsheim in der 60. Minute verletzt und wurde in der Schlussphase von Janis Blaswich ersetzt.