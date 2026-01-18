Leverkusen: Flekken und Tella fehlen "längerfristig"

Nach dem nächsten Rückschlag in der Fußball-Bundesliga muss Vizemeister Bayer Leverkusen einen längeren Ausfall von zwei Leistungsträgern verkraften.
Zwei Bayer-Stars fallen länger aus
Der Vizemeister muss nach der Niederlage in Sinsheim auf zwei Stammkräfte verzichten. Torhüter Flekken und Offensivmann Tella sind verletzt.
Flekken konnte in Sinsheim nicht weiterspielen
© IMAGO/SID/Michael Weber
Torhüter Mark Flekken erlitt bei der Niederlage am Samstag bei der TSG Hoffenheim (0:1) eine Bänderverletzung im rechten Knie, Offensivspieler Nathan Tella verletzte sich am rechten Fuß. Nähere Angaben zu den Blessuren machte der Werksklub nicht, beide Profis stehen einer Mitteilung zufolge „längerfristig“ nicht zur Verfügung.
Blaswich wohl vorerst im Bayer-Tor
Flekken hatte sich in Sinsheim in der 60. Minute verletzt und wurde in der Schlussphase von Janis Blaswich ersetzt.
Der Ex-Leipziger dürfte auch in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr) bei Olympiakos Piräus sowie in den kommenden Partien zwischen den Pfosten stehen. Tella, der bereits in der Hinrunde lange mit Knieproblemen ausgefallen war, erlitt die Verletzung kurz nach seiner Einwechslung.