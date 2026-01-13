Leverkusen verkündet fixen Abgang

SID 13.01.2026 • 11:14 Uhr Der tschechische Torhüter Matej Kovar bleibt nach seiner Leihe in den Niederlanden.

Der verliehene Torhüter Matej Kovar wird nicht zum Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen zurückkehren. Wie der Werksklub am Dienstag mitteilte, sei die Kaufpflicht der PSV Eindhoven aktiviert worden.

Damit wechselt der tschechische Nationalkeeper fest zum niederländischen Meister. Bei der PSV ist der 25-Jährige die Nummer eins zwischen den Pfosten.

Kaufpflicht bei Kovar wirksam

Kovar war im Sommer 2023 von Manchester United nach Leverkusen gewechselt. Mit den Rheinländern gewann er das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal, er schaffte trotz einiger Einsätze in den Pokalwettbewerben aber nie den Durchbruch.