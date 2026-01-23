Mainz wieder mit Amiri - Neuzugang Posch vor Debüt

SID 23.01.2026 • 15:14 Uhr Der Vorletzte hofft auf einen Rückkehrer und einen Neuzugang.

Bundesligist FSV Mainz 05 kann im wichtigen Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg wieder auf Schlüsselspieler Nadiem Amiri zurückgreifen. Der Mittelfeldmotor sei ebenso wie die Angreifer Benedict Hollerbach und Nelson Weiper nach Krankheit unter der Woche ins Training zurückgekehrt und stehe entsprechend am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) wieder zur Verfügung, sagte Coach Urs Fischer auf der Pressekonferenz.

Zu seinem Debüt dürfte der am Donnerstag vom FC Como ausgeliehene Verteidiger Stefan Posch kommen. „Er ist ein Kandidat für den Kader. Und wenn jemand ein Kandidat für den Kader ist, ist er auch eine Option für die Startelf“, erklärte Fischer: „Er traut sich was im Spiel mit dem Ball. Er hat eine gute Geschwindigkeit, antizipiert Situationen gut. Daneben ist er auch torgefährlich, gerade bei Standards. Er hat eine gute Größte, scheut den Zweikampf nicht im Strafraum.“