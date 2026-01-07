Medien: Kobel aus BVB-Trainingslager abgereist

SID 07.01.2026 • 15:53 Uhr Der Einsatz des Keepers am Freitag in Frankfurt ist fraglich.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund droht im ersten Spiel des neuen Jahres der Ausfall von Torhüter Gregor Kobel. Der Schweizer reiste nach übereinstimmenden Medienberichten krankheitsbedingt aus dem BVB-Trainingslager im spanischen Marbella ab. Demnach konnte Kobel bereits in den vergangenen Tagen nur dosiert oder individuell trainieren. Ein Einsatz der Nummer eins im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am Freitag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) ist damit fraglich.