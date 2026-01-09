Medien: St. Paulis Partie gegen Leipzig abgesagt

SID 09.01.2026 • 13:55 Uhr Im Norden sorgt das Winterwetter seit Tagen für Wirbel. Nun soll die erste Bundesliga-Partie nicht stattfinden können.

Die Bundesliga-Partie zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig fällt offenbar dem Schneesturm „Elli“ zum Opfer. Wie die Bild-Zeitung und die Leipziger Volkszeitung übereinstimmend berichten, findet das Duell nicht wie geplant am Samstag (15.30 Uhr) statt. St. Pauli äußerte sich zunächst nicht, RB lag nach eigenen Angaben am Freitagmittag „noch nichts Offizielles“ vor.

Die Bild verwies auf behördliche Quellen nach Begehungen des Millerntorstadions. Problematisch seien die Stadionränge, zudem gebe es Gefahren durch Schneemassen auf dem Dach. Insgesamt bestehe damit für die Zuschauer neben der Anreise ein Sicherheitsrisiko.