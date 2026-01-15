Muskelfaserriss: Auch Laimer fehlt dem FC Bayern

SID 15.01.2026 • 15:13 Uhr Der Österreicher fehlt den Münchner vorerst. Nach Josip Stanisic ist es der zweite Ausfall in wenigen Tagen.

Fußball-Rekordmeister Bayern München muss „vorerst“ auf Außenverteidiger Konrad Laimer verzichten. Der 28 Jahre alte Österreicher zog sich im Bundesliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Köln (3:1) am Mittwoch „einen Muskelfaserriss in der linken Wade“ zu, wie die Münchner mitteilten. Eine genaue Angabe zur Ausfallzeit machte der Klub nicht.

Für die Münchner ist es der nächste schmerzhafte Verlust auf der Außenverteidigerposition. Auch der Kroate Josip Stanisic muss aufgrund einer Kapselbandverletzung im rechten Sprunggelenk, die er beim 8:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag erlitt, pausieren. „Hoffentlich kommen die anderen Spieler zurück“, hatte Trainer Vincent Kompany gesagt: „Wir haben noch einige, die uns bald helfen müssen.“