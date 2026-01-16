Nach 1:5-Debakel: Mönchengladbach heiß auf Wiedergutmachung

SID 16.01.2026 • 12:10 Uhr Seine Mannschaft werde in Hamburg ein anderes Gesicht zeigen, glaubt Fohlen-Trainer Eugen Polanski.

Trainer Eugen Polanski (39) von Borussia Mönchengladbach geht nach der 1:5-Pleite bei der TSG Hoffenheim von einer Reaktion seiner Mannschaft zum Rückrundenauftakt der Fußball-Bundesliga aus.

Er habe „das Vertrauen“, dass es sein Team beim Hamburger SV „besser machen“ werde, sagte Polanski mit Blick auf den Bundesliga-Klassiker am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Es gebe genügend „große, starke Charaktere“ in der Mannschaft, um angemessen auf das Hoffenheim-Spiel zu reagieren, sagte Polanski weiter und betonte, „dass es wirklich schön ist, diese Mannschaft zu trainieren - auch mit dieser Facette“.