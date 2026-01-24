RB Leipzig: DFB-Star kehrt nach 400 Tagen zurück

Die Leidenszeit hat ein Ende. Nach mehr als einjähriger Pause wegen eines Achillessehnenrisses hat Nationalspieler Benjamin Henrichs sein Comeback gegeben. Beim 3:0 (0:0) von RB Leipzig beim 1. FC Heidenheim kam der Außenverteidiger in der 90. Minute für Torschütze Ridle Baku in der Bundesliga aufs Feld.
DFB-Star nach 400 Tagen zurück
Ein Riss der Achillessehne bremste den Außenverteidiger lange aus, nun kehrt er auf den Platz zurück.
Der 28-Jährige hatte die schwere Verletzung am 20. Dezember 2024 erlitten - exakt 400 Tage später durfte Henrichs endlich wieder ran.
„Ich bin sehr erleichtert, ich habe sehr viele Spiele verpasst, zwei Operationen gehabt und einige Komplikationen“, sagte Henrichs mit Tränen in den Augen im DAZN-Interview: „Ich habe echt hart für diesen Moment gearbeitet, um hier auf dem Platz zu stehen.“