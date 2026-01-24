RB Leipzig: DFB-Star kehrt nach 400 Tagen zurück

SID 24.01.2026 • 18:38 Uhr Ein Riss der Achillessehne bremste den Außenverteidiger lange aus, nun kehrt er auf den Platz zurück.

Die Leidenszeit hat ein Ende. Nach mehr als einjähriger Pause wegen eines Achillessehnenrisses hat Nationalspieler Benjamin Henrichs sein Comeback gegeben. Beim 3:0 (0:0) von RB Leipzig beim 1. FC Heidenheim kam der Außenverteidiger in der 90. Minute für Torschütze Ridle Baku in der Bundesliga aufs Feld.

Der 28-Jährige hatte die schwere Verletzung am 20. Dezember 2024 erlitten - exakt 400 Tage später durfte Henrichs endlich wieder ran.