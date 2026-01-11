Nach Aus beim Afrika-Cup: Diomande reist zurück nach Leipzig

SID 11.01.2026 • 15:17 Uhr Das Abenteuer Afrika-Cup ist für Yan Diomande beendet. Am Sonntag reist der Shootingstar zurück nach Leipzig.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann auf das baldige Comeback seines Starspielers Yan Diomande hoffen. Der Offensivspieler kehrte am Sonntag nach dem Aus beim Afrika-Cup mit Titelverteidiger Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire) nach Leipzig zurück und wurde dort am späten Abend erwartet.

Der 19-Jährige soll am Montag zunächst ein Regenerationstag absolvieren. Ob Diomande für die kommenden Heimspiele gegen den SC Freiburg am Mittwoch (20.30 Uhr) sowie am Samstag gegen Rekordmeister Bayern München (18.30 Uhr/beide Sky) einsatzbereit ist, bleibt abzuwarten.